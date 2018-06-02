На базе отдыха в Коблево горел трехэтажный недострой – спасатели уберегли от огня соседние строения, автомобили и сосновый бор

На территории зоны отдыха села Коблево Брезанського района в субботу ночью, 2 июня, горело недостроенное деревянное здание и возникла угроза дальнейшего распространения огня.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Госслужбы чрезвычайных ситуаций в Николаевской области.

Пожар обнаружил охранник соседней базы отдыха, после чего уведомил свое руководство, а дальше, в 02:45, и спасателей.

Огонь распространялся довольно быстро по деревянным конструкциям. Рядом с очагом пожара находился сосновый бор, жилой корпус базы отдыха, а также припаркованные автомобили. Существовала угроза распространения огня.

Благодаря своевременным действиям и оперативному реагированию спасателям удалось отбить пламя и не допустить его опрокидывания на рядом расположенные здания, имущество граждан и лесные насаждения.

В 03:30 пожар локализовали и в 06:20 полностью ликвидировали. В результате пожара никто не пострадал. Причина пожара устанавливается.

На место выезжали 2-е отделение 8-й Государственной пожарно-спасательной части, 1-е отделение 19-й Государственной пожарно-спасательной части, 2-е отделения местной пожарной охраны «Коблево», отделения подразделения города Южное ГУ ГСЧС Украины в Одесской области, добровольная пожарная дружина одесского припортового завода. Дополнительно на месте работали бригада скорой медицинской помощи, правоохранительные органы, представители органов местной власти.

Всего к тушению привлекались 7 единиц техники и 30 человек личного состава.

Напомним, ранее в Коблево на базе отдыха сгорели два деревянных домика, пострадал один человек.