В Ровно легковушка выехала на встречку и столкнулась с пассажирским автобусом, есть погибший и пострадавшие

В Ровно легковой автомобиль выехал на встречку и столкнулся с междугородним автобусом.

Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

ДТП произошло вечером в пятницу, 1 июня, на ул. Дубенской. 41-летний житель Ровно, управляя автомобилем «Renault Megane», совершая маневр разворота через двойную сплошную линию разметки, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автобусом «Setra» сообщением «Киев-Львов».

Вследствие аварии тяжелые травмы получил 30-летний пассажир легковушки.

«Несмотря на предпринятые реанимационные мероприятия, жизнь мужчине спасти не удалось, сегодня около четырех часов утра он скончался», - отмечается в сообщении.

Кроме того, в ДТП также получили травмы водитель Renault (медики диагностировали у него политравму) и 23-летняя пассажирка этого же автомобиля (у нее перелом руки и закрытая черепно-мозговая травма).

Обоих госпитализировали в травматологическое отделение медучреждения.

В полиции добавляют, что на момент столкновения в автобусе находилось 42 человека, из которых разбилась только 23-летняя пассажирка, ее госпитализировали в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибами и ссадинами.

В настоящее время по факту ДТП начато досудебное расследование по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в Хмельницкой области на трассе произошло смертельное ДТП с участием местного чиновника.