В США в результате отравления салатом-латуком погибли пять человек, еще 200 пострадали

В США почти 200 человек отравились салатом-латуком, не менее пяти человек умерли.

Об этом сообщает Associated Press.

«Зараженным салатом-латуком отравились 197 человек в 35 штатах… Не менее пяти человек умерли, еще 89 пострадавших были госпитализированы», - говорится в сообщении.

Предварительно, причиной массового отравления стал зараженный кишечной палочкой (E. coli) салат из штата Аризона.

В Центрах по контролю и профилактике заболеваний сообщили, что первые случаи заболевания зафиксировали в марте, а последние - 12 мая. Много новых случаев появились две-три недели назад, когда зараженный салат еще продавался.

Некоторые пациенты рассказали, что не ели салат-латук, но были в тесном контакте с теми, кто пострадал после его потребления.

Как известно, большинство бактерий E. coli безвредны, но некоторые приводят к образованию токсинов, которые могут вызвать тяжелые заболевания.

Напомним, на Луганщине после завтрака на благотворительном мероприятии 15 детей попали в больницу с пищевым отравлением.