На Херсонщине спустя шесть дней спасатели ликвидировали масштабный лесной пожар

В субботу утром, 2 июня, спасатели полностью ликвидировали масштабный лесной пожар вблизи села Раденск Херсонской области, который вспыхнул в понедельник.

Как сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям, на месте происшествия продлено дежурство спасателей.

Как известно, 28 мая в Раденском лесничестве произошел лесной пожар на территории 20 гектар. К тушению привлекли авиацию. Впоследствии стало известно, что пожар возле Раденска распространился на 580 гектар леса.

Причиной пожаров стал человеческий фактор, а именно - умышленный поджог, а уже распространению огня способствовал сильный порывистый ветер. 31 мая спасателям удалось локализовать пожар.

Напомним, что с начала года на Николаевщине зафиксировали более 30 лесных пожаров – часть из них вызвана поджогами.