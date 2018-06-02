На Одесчине во время потасовок на избирательном участке пострадали 13 полицейских

Тринадцать сотрудников полиции пострадали в результате беспорядков, которые вспыхнули сегодня в поселке Цебриково Великомихайловского района Одесской области.

Об этом сообщает «Думская».

Противостояние связано в повторными выборами в объединенной территориальной громаде, которые состоятся в воскресенье: результаты первого голосования были отменены судом.

Как сообщил начальник Великомихайловского отдела полиции Иван Ищенко, неизвестные напали на полицейских, когда те эвакуировали граждан из здания, о минировании которого сообщил неизвестный.

- В 13:00 в ГУНП Одесской области поступило сообщение о том, что заминирована территория почты и прилегающая территория в поселке Цебриково, на Пушкинской улице, 5. Там сейчас заседает территориальная избирательная комиссия. Полиция обязана была оградить территорию и произвести эвакуацию граждан. Когда полиция начала проводить эвакуацию граждан, в сторону полицейских начали распылять неизвестный газ. Кроме того, неизвестные начали наносить полицейским повреждения. Спецподразделение оттеснило граждан, которые оказывали физическое сопротивление сотрудникам полиции. После этого была натянута лента. Отметим, что в результате неправомерных действий граждан 13 полицейских пострадало, — рассказывает полицейский.

Офицер добавил, что сейчас ситуация полностью контролируется органами правопорядка.

- Задержаны два гражданина. Начато досудебное расследование по части 4 статьи 296 и ст. 345 УК Украины — хулиганство и нападение на сотрудников правоохранительных органах. В отношении задержанных следователь принимает решение. На данный момент территория ограждена, ситуация под контролем, и мы ждем взрывотехническую службу, — заявил Ищенко.

По данным «Думской», на полицейских напали люди, связанные с партией «Батькивщина», которая пытается сорвать выборы в ОТГ.

Напомним, на Одесчине владельцы приморских баз отдыха перекрыли трассу Одесса-Рени, требуя отремонтировать дорогу.