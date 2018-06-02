Николаевские спасатели организовали для детей пожарно-спасательное шоу

В Николаеве в субботу, 2 июня, сотрудники ГСЧС провели аварийно-спасательное, информационно-развлекательное шоу для детей и взрослых «Сделаем жизнь безопасной».

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Госслужбы чрезвычайных ситуаций в Николаевской области.

На место проведения шоу прибыла специальная пожарно-спасательная техника. Возле выставочной площадки расположились станции «Медицинская» от спасателей и Николаевской областной организации Общества Красного Креста Украины, «Взрывоопасная» от спасателей и полицейских, «Пожарная» и «Химическая» от Главного управления ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области, «Кинологическая» ГУ Национальной полиции в Николаевской области, «Безопасность на воде» от Федерации подводной деятельности и спорта Николаевской области, «Живописная» от «Детской музыкальной школы № 8» и устроена фотозона от Молодежного театра «Стук».

В начале мероприятия всех присутствующих поздравил ансамбль танца «Джамп» Академии детского творчества с ярким номером «Вставай!». Ну а дальше ведущие пригласили всех присутствующих в путешествие по стране безопасного детства.

Также, в рамках шоу состоялась торжественная церемония награждения активных детей, которые в течение года сотрудничали со Службой спасения в вопросах профилактики и пропаганды профессии пожарный-спасатель. Под аплодисменты зрителей заместитель председателя Николаевской областной государственной администрации Валентин Гайдаржи, начальник Главного управления ГСЧС в Николаевской области Максим Грицаенко вручили юным талантливым ребятам грамоты, ценные подарки и имбирное печенье с логотипом 101.

Познакомив детей с современной боевой одеждой, ведущие с лисичкой Фокс начали игровую программу. Участники соревновались в конкурсах: «Составь слово», «Одень боевую одежду» и многое другое. Конкурсы, викторины, загадки проходили в сопровождении динамической музыки, а все участники и победители получили сладкие подарки, разноцветные шарики, флажки с символикой Службы спасения и экстренным номером «101».

Праздничное настроение вместе со спасателями создавали команды Дружин юных пожарных «Юные спасатели» СОШ №60, «Горящие сердца» СОШ №56 и «Молния» Мешково-Погореловской ООШ. Художники «Детской музыкальной школы № 8» рисовали на лицах детей разноцветными красками картинки по их желанию. Также жемчужиной мероприятия стала демонстрация новой игровой площадки на тушение пожара, где собралось больше всего детей с родителями, чтобы попытаться самостоятельно потушить пожар.