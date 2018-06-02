Николаевские спасатели организовали для детей пожарно-спасательное шоу

В Николаеве в субботу, 2 июня, сотрудники ГСЧС провели аварийно-спасательное, информационно-развлекательное шоу для детей и взрослых «Сделаем жизнь безопасной».
Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Госслужбы чрезвычайных ситуаций в Николаевской области.
На место проведения шоу прибыла специальная пожарно-спасательная техника. Возле выставочной площадки расположились станции «Медицинская» от спасателей и Николаевской областной организации Общества Красного Креста Украины, «Взрывоопасная» от спасателей и полицейских, «Пожарная» и «Химическая» от Главного управления ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области, «Кинологическая» ГУ Национальной полиции в Николаевской области, «Безопасность на воде» от Федерации подводной деятельности и спорта Николаевской области, «Живописная» от «Детской музыкальной школы № 8» и устроена фотозона от Молодежного театра «Стук».
В начале мероприятия всех присутствующих поздравил ансамбль танца «Джамп» Академии детского творчества с ярким номером «Вставай!». Ну а дальше ведущие пригласили всех присутствующих в путешествие по стране безопасного детства.
Также, в рамках шоу состоялась торжественная церемония награждения активных детей, которые в течение года сотрудничали со Службой спасения в вопросах профилактики и пропаганды профессии пожарный-спасатель. Под аплодисменты зрителей заместитель председателя Николаевской областной государственной администрации Валентин Гайдаржи, начальник Главного управления ГСЧС в Николаевской области Максим Грицаенко вручили юным талантливым ребятам грамоты, ценные подарки и имбирное печенье с логотипом 101.
Познакомив детей с современной боевой одеждой, ведущие с лисичкой Фокс начали игровую программу. Участники соревновались в конкурсах: «Составь слово», «Одень боевую одежду» и многое другое. Конкурсы, викторины, загадки проходили в сопровождении динамической музыки, а все участники и победители получили сладкие подарки, разноцветные шарики, флажки с символикой Службы спасения и экстренным номером «101».
Праздничное настроение вместе со спасателями создавали команды Дружин юных пожарных «Юные спасатели» СОШ №60, «Горящие сердца» СОШ №56 и «Молния» Мешково-Погореловской ООШ. Художники «Детской музыкальной школы № 8» рисовали на лицах детей разноцветными красками картинки по их желанию. Также жемчужиной мероприятия стала демонстрация новой игровой площадки на тушение пожара, где собралось больше всего детей с родителями, чтобы попытаться самостоятельно потушить пожар.
«Мы приложили максимум усилий, чтобы создать для наших детей праздник, который бы вызвало живой интерес, положительные эмоции и надолго запомнилось всем, кто пришел провести этот день вместе со спасателями. И я уверен - это нам удалось. Красноречивым тому подтверждением является улыбки детей и родителей, их счастливые и радостные лица и слова благодарности. Еще раз, от сотрудников Николаевской Службы спасения поздравляю всех мальчиков и девочек с Международным днем защиты детей. Желаю мира, добра и согласия на нашей родной земле. Каждому ребенку чувствовать любовь и заботу со стороны взрослых, расти уверенными в себе, добиваться поставленных целей, понимание со стороны родителей, сияющих улыбок, радостного, содержательного и безопасного отдыха во время летних каникул», – отметил руководитель Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области Максим Грицаенко.