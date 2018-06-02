SaveOlegSentsov: Николаевцы поддержали украинских политзаключенных, удерживаемых в российских тюрьмах

В Николаеве на Соборной площади в субботу, 2 июня, горожане присоединились к глобальной акции в поддержку осужденного в Российской Федерации украинского режиссера Олега Сенцова и других политзаключенных.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Как известно, украинского режиссера Олега Сенцова и активиста Александра Кольченко задержали в Крыму 10 мая 2014 года. Их обвинили в подготовке терактов. Кольченко приговорили к 10, а Сенцова - к 20 годам лишения свободы. Вместе с ними также задержали Геннадия Афанасьева и Алексея Чирния. Афанасьева в 2016-м году обменяли, Чирний останется в колонии в Магадане.

Олег Сенцов начал голодовку с 14 мая. Единственным условием ее прекращения он назвал освобождение всех украинских политзаключенных, находящихся на территории РФ. Накануне Сенцов начал получать поддерживающую терапию.

Основные требования участников акции #SaveOlegSentsov – освобождение всех украинских граждан, находящихся в заключении в российских тюрьмах, включая объявившего голодовку украинского режиссера Олега Сенцова.

В руках поддерживающих украинских политзаключенных держали плакаты с призывами освободить узников РФ. Кроме того, они выставили «красную карточку» Кремлю и перечислили имена политзаключенных, которых незаконно удерживают за решеткой.

Напомним, что подобные акции прошли 2 июня во многих городах Украины, а также в Великобритании и США.