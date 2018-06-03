В николаевском городке «Сказка» водитель электротрамвайчика наехал на посетителя: ведется внутреннее расследование инцидента

фото:Elena Smirnova В Николаеве, в пятницу, 1 июня, на территории детского городка «Сказка» водитель детского трамвайчика наехал на посетительницу, во время того, как она фотографировала своих детей.

Об этом сообщила сама потерпевшая на странице Contact Center при Николаевском городском совете.

Так, по словам женщины, она остановилась с детьми возле «Эйфелевой башни», дабы их сфотографировать, но на нее наехал электротрамвай, который возит детей и их родителей по территории городка.

«Успела сделать два снимка, так как во время третьего я получила резкий удар в левую часть туловища, в голову, в плечо, затем я упала, не устояв на ногах, в результате чего, счесала кожу на локте и ударив ноги, когда я пришла в себя, я поняла что меня сбил, наверно, прозвучит нелепо, электротравмай, который ездит по территории «Сказки» и возит детей и их родителей!», - сообщила она.

После инцидента, водитель вместе с потерпевшей прошли в служебное помещение, где ей оказали первую помощь. Женщина отметила, что водитель предложил «забыть о том, что случилось и считать, что она не заметила его, а он ее».

«Я видела трамвай, и не мешала его движению, но в какой-то момент, к водителю подошел другой сотрудник парка и затеял с ним разговор, воспользовавшись тем, что трамвай остановился, я и решила, стоя на пешеходной части, сделать фото. Совершенно не ожидая опасности. Насколько я могу судить, водитель, тронувшись, продолжал разговор и именно поэтому не заметил меня, не подал звукового сигнала, он совершил на меня наезд», - заявила Елена.

Стоить отметить, что Елена обратилась и другим сотрудникам городка, дабы прояснить ситуацию, в ответ те заявили, что ее претензии «безосновательны».

«Потом начались обвинения что ничего,мол и не случилось, я жива, не лежу в луже крови с пробитой головой и без сознания и мои претензии безосновательны. В конце одна из сотрудниц, сказала, что все-таки она несет ответственность за все происходящее, в то время как нет директора и что у нее сахарный диабет и не нужно действовать ей на нервы», - добавила пострадавшая.

На место приехала полиция, сотрудники которой допросили водителя, а сама потерпевшая написала заявление и пройдет обследование компьютерной томографии на предмет внутренних повреждений головного мозга, в свою очередь нейрохирург и травматолог зафиксировали ушибы мягких тканей.

фото:Elena Smirnova фото:Elena Smirnova

Директор городка Наталья Дымчишина в комментарии «Преступности.НЕТ» сообщила, что на данный момент ведется внутреннее служебное расследование наряду с полицией, которая также расследует прецедент.

«Поскольку при инциденте не присутствовала, ситуацию оцениваю исключительно со слов посетительницы и слов работников, которые находились в тот момент на территории. Но в том, что вина водителя есть-не отрицаю», - рассказала она.

Директор добавила, что с водителем провели беседу и он понесет дисциплинарную ответственность за случившиеся.

«В то же время на аттракцион есть технический паспорт, сертификат и страховка. Водитель каждый год ходит на специальное обучение и проходит обязательный медицинский осмотр. В любом случае аттракцион не возобновит свою работу до момента полного обеспечения безопасности посетителей», - заявила Наталья.

Ранее сообщалось, что в николаевском детском городке ребенка на аттракционе ударило током, полиция открыла уголовное производство.