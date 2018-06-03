Переночевал в лесу: На Прикарпатье нашли потерявшегося 4-летнего мальчика

В воскресение, 3 июля, на Прикарпатье правоохранители разыскали в лесу 4-летнего мальчика, пропавшего почти сутки назад.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

2 июня в полицию поступило сообщение об исчезновении 4-летнего малыша, который живет с родителями в Рожнятовском районе. Ребенок пошел с дедом выпасать скот и заблудился в лесу.

После двух часов поисков собственными силами родственники пропавшего ребенка обратились в полицию. После этого на поиски мальчика немедленно отправились полицейские, кинологи, военнослужащие Нацгвардии, работники ДСНС.

Впоследствии к поисковой группе присоединились сотни местных жителей и жителей других сел и городов Прикарпатья, которые откликнулись на сообщение о пропаже ребенка. Поиски продолжались всю ночь.

В воскресение, 3 июня, около 7 утра ребенка нашли спящим под деревом в лесу. Состояние здоровья мальчика удовлетворительное, его вернули родителям.

Напомним, ранее в Южноукраинске нацгвардеец-кинолог нашел 12-летнюю девочку, которая ушла из дома и хотела покончить с собой.