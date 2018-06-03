Детские шалости с огнем: На Николаевщине горела хозпостройка с сеном

В субботу, 2 июня, в 16:56 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре хозяйственной постройки в селе Козубовка Доманевского района, в которой хранилось сено.

Об этом сообщает ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области.

По указанному адресу выехал дежурный караул 14-й Государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области.

«По прибытию выяснилось, что неподалеку от горящей постройки расположен жилой дом, существовала угроза опрокидывания огня на него. Пожарные не допустили увеличения площади горения. В 17:18 пожар был локализован, в 17:48 ликвидирован на площади 30 м. кв», – говорится в сообщении.

По предварительным данным, причиной пожара стали шалости детей с огнем.

На месте работала одна единица техники и четыре человека личного состава, а также техника от ООО «Ручей».