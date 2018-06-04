В автокатастрофе в Кыргызстане погибла Миссис Мира - 2018

В результате ДТП, в ночь на 3 июня, разбилась насмерть победительница международного конкурса Miss Universe Beauty — 2018 («Красавица Вселенной — 2018») и обладательница титула «Миссис Мира - 2018» кыргызстанка Сания Шакирова.

Об этом сообщает «Sputnik. Кыргызстан».

Как пишет издание, в пресс-службе Главного управления обеспечения безопасности дорожного движения МВД КР подтвердили информацию о гибели Шакировой. Причиной аварии послужило то, что водитель такси не справился с управлением и машина влетела в стену.

«ДТП произошло 2 июня в 21:10. Водитель такси не справился с управлением, машину занесло. Автомобиль врезался в стену, ограждающую кладбище в селе Чок-Тал. В результате травм, несовместимых с жизнью, Шакирова скончалась на месте. Водитель госпитализирован в Бишкекский научно-исследовательский центр травматологии и ортопедии», - сообщают в пресс-службе Управления.

Ранее сообщалось, что на Ровенщине пьяный водитель пытался протаранить авто патрульных и врезался в стену дома.