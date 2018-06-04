ДТП в Мексике: пассажирский автобус столкнулся с грузовиком, погибли 11 человек

В Мексике 2 июня в результате автомобильной аварии с участием пассажирского автобуса и грузовика погибли не менее 11 человек.

Об этом сообщает Milenio.com.

По предварительной информации, в штате Мехико автобус столкнулся с грузовиком, в следствии чего оба транспортных средства упали в овраг. Пассажиры оказались под грузовиком, в результате происшествия 11 человек погибло, а еще 12 - травмированы, некоторые находятся в критическом состоянии. Причиной аварии послужил отказ тормозов у грузовика.

Ранее сообщалось, что в Мексике на трассе столкнулось более 50 автомобилей - пострадали по меньшей мере 15 человек.