Музыкальная фестиваль в Германии перерос в столкновения с полицией

В ночь на воскресенье, 3 июня, в городе Дармштадт во время самого крупного в мире музыкального фестиваля произошли более ста человек приняли участие в нападении на с полицию.

Об этом сообщает DW.

Участники нападения бросали в правоохранителей бутылки и камни. Отмечается, что лишь после того как из городов по соседству прибыло подкрепление, полиция смогла зачистить парк, где проводился фестиваль.

По предварительной информации, всего задержали около 80 нападавших, большинство дебоширов оказались молодыми мужчинами. Также многие находились в состоянии алкогольного опьянения. Среди участников столкновений были как немцы, так и иностранцы из разных слоев населения. В полиции сообщили, что в результате беспорядков различные ранения получили 15 силовиков.

Отмечается, что следователи пока «не выявили никакой стратегии в действиях нападавших», в частности, политических умыслов.

Напомним, что в Великобритании отменили второй день музыкального фестиваля из-за смертей посетителей.