В Николаеве легковушка и грузовик въехали в «Tesla» – водителя электрокара забрала «скорая»

В Николаеве в понедельник утром, 4 июня, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузовика «DAF», легковушки «Chery» и электромобиля «Tesla».

Об этом с места событий сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

По предварительным данным, водитель «Tesla» выскочила на перекресток с улицы Очаковская на Одесское шоссе, по котором двигались легковой автомобиль «Chery» и грузовой «DAF». Изначально электромобиль ударил «Chery», а потом - грузовик.

В результате происшествия пострадала водитель «Tesla» и ее госпитализировали медики.

Легковой электрокар из-за столкновения получил серьезные механические повреждения в правой передней части кузова. Также значительные повреждения кузова и у «Chery».

Напомним, в Николаеве на одном месте с интервалом в несколько минут произошло два ДТП – одного водителя госпитализировали