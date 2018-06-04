В Николаеве рабочий упал с крыши и получил смертельные травмы

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В Николаеве на строительной площадке по улице Террасная во время ремонта крыши погиб 33-летний мужчина.

Об этом сообщили в пресс-службе управления Гоструда в Николаевской области.

О случившемся в ведомство сообщил исполнитель работ – предприниматель, который заключил с рабочим гражданско-правовой договор. Рабочий упал с крыши и от травм, полученных в результате падения, умер в Больнице скорой медицинской помощи. Обстоятельства и причины несчастного случая выяснит специальная комиссия.

Напомним, что ранее на николаевском предприятии в результате падения конструкции ворот зерносклада погиб охранник.

Вадим Богданов

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