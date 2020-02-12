В Николаеве пьяный водитель на Chrysler протаранил Opel, а после уснул, закрывшись в собственном авто

Вечером в среду, 12 февраля, на ул. Софиевской, в микрорайоне Терновка, в Николаеве автомобиль Chrysler Neon протаранил Opel Astra. Водитель оказался без прав и пьян, а после ДТП уснул в своем авто.

Об этом сообщает издание "Новости Н".

Как пишет издание, автомобиль «Chrysler» ехал по ул. Софиевской в направлении Терновского кольца. Возле дома №40 «Chrysler» на полном ходу врезался в припаркованный у обочины учебный «Opel». От мощного удара Opel Astra отбросило на 7-8 метров вперед и он выехал на обочину.

В результате ДТП был травмирован пассажир автомобиля «Opel», медицинская помощь ему оказана на месте, от госпитализации он отказался.

Когда на место происшествия прибыли полицейские, оказалось, что водитель «Chrysler» находится в состоянии сильного алкогольного опьянения. Вместо водительского удостоверения он предъявил полицейским медицинскую справку — права у него были изъяты ранее также за управление автомобилем в состоянии опьянения.

После общения с патрульными, водитель «Chrysler» заперся в своем автомобиле и уснул на заднем сидении.

В настоящее время полицейские оформляют протокол о происшествии, после чего будут решать что делать как с водителем, так и с автомобилем.