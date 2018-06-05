В Николаеве мальчик упал в бассейн и повредил позвоночник - после операции ребенок остается в тяжелом состоянии

В воскресенье, 3 июня, в Николаеве мальчик неудачно прыгнул в бассейн и травмировал позвоночник.

Об этом на своей странице в «Facebook» сообщил заместитель главы Николаевской ОГА Евгений Шевченко.

Так, по его словам медики сработали оперативно, была проведена сложная операция и на даный момент угрозы жизни ребенка нет, но состояние пациента тяжелое.

«Врачи делают все возможное для стабилизации состояния здоровья мальчика, который находится под постоянным заботливым контролем на аппарате искусственной вентиляции легких. Предполагается проведение повторного оперативного вмешательства, которое может быть реализовано как в Николаеве, так и в Киеве - профессиональный уровень и оснащение оборудованием позволяют проводить такие операции в Николаевской области», - написал он.

Также он отметил, что пострадавший обеспечен всеми необходимыми лекарствами, а рядом с ним находятся любящие родители и профессиональный медицинский персонал.

В комментарии «Преступности.НЕТ» пресс-секретарь управления здравоохранения Николаевской областной государственной администрации Юрий Багрянцев подтвердил данную информацию, а также заявил, что повторная операция планируется в Николаеве, так как опыт врачей позволяет проводить такие операции и поэтому транспортировать ребенка в Киев нет надобности.

- Если решат, что операцию будут проводить в Киеве то проблем с транспортировкой не должно быть, - добавил он.

Напомним, что в Харькове в бассейне развлекательного заведения утонул двухлетний мальчик.