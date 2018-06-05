На Тернопольщине львица искалечила 13-летнего парня, который махнул рукой перед клеткой

В мини-зоопарке, который находится в селе Торское Тернопольской области, 13-летнего мальчика искалечила львица, потому что он махнул рукой непосредственно перед ее клеткой.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Видео в интернет выложила мама, которая была рядом. На кадрах видно, что мальчик стоял за специальным ограждением, но подошел к краю и оказался очень близко к хищнику. Сначала он говорил с животным, а затем протянул руку к решетке.

В результате львица схватила ребенка за конечность – у подростка рваная рана предплечья. Владельцы зоопарка пообещали компенсировать расходы на лечение, однако они уверены, что мальчик нарушил правила безопасности.

Работники отмечают, что в вольере живут три львицы, чрезмерной агрессии за ними до сих пор не замечали, а в случае с мальчиком у них просто сработал инстинкт хищника.

Напомним, что в Харьковской области в результате нападения обезьян работник зоопарка получил травматическую ампутацию ушной раковины и нескольких пальцев на руках.