На Николаевщине за сутки произошло семь пожаров на открытых территориях

В понедельник, 4 июня, подразделения Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области ликвидировали семь случаев пожара сухой травы, мусора и кустарников на открытых территориях.

Об этом сообщает ГСЧС в Николаевской области.

Так, возгорания произошли в Николаевском, Витовском и Кривоозерском районах Николаева и в самом городе.

«Из-за неосторожного обращения хозяйки с огнем в Николаевском районе загорелась сухая трава, огонь с которой перешел на здание с дровами. Спасатели 19 Государственной пожарно-спасательной части ГСЧС Украины в Николаевской области потушили возгорание площадью 300 м²» , - сообщили в ГСЧС.

Ранее сообщалось, что на Николаевщине горела хозпостройка с сеном.