Украинскую модель Playboy в Москве задержали за проституцию

Украинская модель и певица Виталия Галлямова, которая ранее была девушкой месяца в Playboy, попалась на занятии проституцией в одной из элитных московских гостиниц.

Об этом сообщает РЕН ТВ.

На горячем светскую львицу поймали общественники «Гражданского правового центра». Сначала она заявила, что в номере гостиницы была с любимым человеком, но потом призналась, что что занималась проституцией. Час постельных развлечений знойная брюнетка оценила в 20 тысяч рублей (около 8400 грн).

Как сообщает Лента.ru, Галлямова заявила, что специально приехала в Москву заработать, поскольку имела финансовые проблемы. В частности, она задолжала гувернантке. По ее словам, в Москве проститутка может заработать 3000 долларов, а в Киеве — только 500 долларов.

«В прошлом модель вращалась в светских кругах и была замужем за состоятельным мужчиной. Она появлялась в Playboy несколько раз, два года назад — в качестве девушки месяца», — напоминает издание.

Галлямовой придется заплатить штраф. Кроме того, ее скорее всего, депортируют из России.