На Луганщине 6-летняя девочка случайно устроила ДТП – погиб мальчик

В поселке Новопсков Луганской области в результате несчастного случая с транспортом погиб 8-летний ребенок

Об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления Нацполиции в Луганской области.

Полицейские установили, что на территории частного предприятия по улице Украинской пгт. Новопсков дети, ожидая отца, играли в открытой машине.

«6-летняя девочка случайно выключила переднюю передачу, что привело к самопроизвольному движению автомобиля. В результате, двигаясь задним ходом, автомобиль прижал 8-летнего мальчика к трактору, который стоял позади автомобиля. В результате полученных телесных повреждений мальчик скончался на месте», - говорится в сообщении.

Напомним, в Николаеве в ДТП пострадали два ребенка, находившиеся на переднем сиденье машины.