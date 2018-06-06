В Николаеве спасли 13-летнюю девочку, которая купалась и чуть не утонула

В Николаеве 6 июня в районе городского пляжа «Стрелка» водолазы спасли 13-летнюю девочку.

Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

Инцидент произошел около 12:40, во время того, как компания из трех девочек-подростков отдыхала на побережье реки и купалась. Две девочки доплыли до берега самостоятельно, а третья осталась в воде на расстоянии около 150 метров от суши. Теряя силы, девочка начала звать на помощь.

Спасательная станция, на которой постоянно дежурят водолазы аварийно-спасательного отряда, расположена напротив пляжной зоны и помощь пришла вовремя. Сотрудники службы спасения на лодке добрались до юной пловчихи, вытащили ее из воды и доставили на берег. Девочка в медицинской помощи не нуждалась. По ее словам, она в какой-то момент поняла, что уже не в силах добраться до берега, и запаниковала.

Напомним, что ранее водная полиция спасла николаевца, который пытался переплыть реку и начал тонуть.