В Николаеве из-за пожара в частном секторе над рекой поднялся столп дыма

В Николаеве в микрорайоне Варваровка 6 июня сгорела брезентовая каркасная палатка в частном секторе на улице Щорса.

Данную информацию «Преступности.НЕТ» подтвердили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

На месте происшествия работают спасатели из двух пожарных частей, которые погасили возгорание. По предварительной информации, в результате пожара никто не пострадал, его возможной причиной может быть неосторожное обращение с огнем.

Из-за пожара над рекой поднялся высокий столп дыма – в горевшей палатке хранились электротовары, различные лампочки и мотки кабеля.

Напомним, ранее сообщалось, что в Николаеве спасатели вынесли из горящей квартиры мужчину.