В Николаеве неизвестный поджег Балабановский лес, спасатели потушили пожар

В Николаеве 6 июня спасатели ликвидировали 6 пожаров сухой травы, мусора и кустарников на открытых территориях.

Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

Данные случаи зафиксированы в Арбузинском, Витовском, Веселиновском, Кривоозерском, Новоодесском районах, городах Николаеве и Баштанке. Всего огонь прошел более 2,5 га.

Также в этот день на территории Балабановского лесного урочища в Корабельном районе снова горела хвойная подстилка на площади 200 кв.м. К тушению привлекли спасателей 5-й Государственной пожарно-спасательной части и работников лесного хозяйства. Вероятной причиной пожара стал поджог со стороны неустановленного лица.

Напомним, что аналогичный поджог случился в Балабановском лесу 28 мая.