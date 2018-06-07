На Николаевщине мотоциклист въехал в столб и скончался на месте от полученных травм

В среду, 6 июня, в селе Богдановка Доманевского района Николаевской области мужчина въехал на мотоцикле в бетонную опору и погиб.

Об этом сообщают в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Около 7:00 23-летний мужчина, двигаясь на мотоцикле Урал по улице Центральной, не справился с управлением и наехал на бетонную опору. От полученных телесных повреждений водитель погиб на месте происшествия.

По данному факту следователи начали уголовное производство по признакам части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины («Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами»), санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Ранее сообщалось, что в Николаевской области 1 июня на трассе М-24 «Благовещенское-Николаев» столкнулись автомобиль «ВАЗ-21099» и спортивный мотоцикл «Geon 250».

Также недавно жители Николаева пожаловались на то, что в ночь с 22 на 23 мая по городу шумно разъезжали байкеры, однако в полиции сообщили, что согласно законодательству привлечь за это к ответственности их нельзя.