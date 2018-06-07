В Закарпатской области экс-работник лесного хозяйства привязал к автомобилю коня и протащил его по улице

В селе Черная Тиса Закарпатской области мужчина привязал к машине коня и тащил его по улице.

Об этом сообщается на странице в Facebook «Чорнотисянський рідний край».

В среду, 6 мая, бывший работник Лесного хозяйства в состоянии алкогольного опьянения словил коня, который пасся возле реки, после чего привязал его к своему автомобилю УАЗ и начал тянуть его по асфальту.

«Как оказалось по следам на улице асфальта, невинное животное «лошадь», опираясь всеми силами перед животным садистом, упираясь всей тушью – разулся с подков», – говорится в посте.

В результате данного инцидента животное лишилось глаза, потеряло копыта, а также получило иные травмы.

В следующем посте на данной Facebook-странице сообщается, что хозяин животного вызвал на место происшествия полицию.

Напомним, что в Умани хасиды привязали лошадь к BMW-X5 и на скорости тянули ее по дороге.