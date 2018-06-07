Во время учений в Литве столкнулись четыре бронетранспортера - пострадало 13 американских военных

В Литве во время ученый «Удар меча» столкнулись четыре военных бронетранспортера США Stryker.

Об этом сообщает Delfi со ссылкой на пресс-службу вооруженных сил Литвы.

В результате происшествия пострадали 13 американских военных. Их доставили в Каунасскую клиническую больницу для профилактической проверки. Отмечается, что полученные травмы не представляют опасности для их жизни.

В то же время дорогу Пренай - Каунас временно перекрыли, а жителей попросили выбирать другие маршруты. На месте инцидента работают представители Военной полиции и медики скорой помощи.

Ранее сообщалось, что на «Широком Лане» во время учений чуть не утопили танк.