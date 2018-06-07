В Киеве кусок бетона упал с моста прямо на лобовое стекло машины, есть пострадавший

фото:группа dtp.kiev.ua В Киеве, 7 июня, на проспекте Победы с Берестейского моста рухнул кусок плиты на проезжающий автомобиль. В результате происшествия пассажир получил травму руки.

Об сообщили в Facebook группе «Киев Оперативный».

«У станции метро Берестейской от путепровода отвалился или кто-то бросил (пока непонятно) огромный кусок бетона и упал на проезжающий мимо автомобиль «Renault». Увы, пострадал пассажир авто, его госпитализировали с серьезной травмой руки (практически оторвало)», - говорится в посте.

Мужчину госпитализировали и провели операцию.

Позже в комментариях к публикации добавили, что по информации департамента транспортной инфраструктуры Киевской городской государственной администрации, плита не являлась частью моста и, по информации Нацполиции, кусок плиты скинули хулиганы. На данный момент продолжаются следственные действия.

Ранее сообщалось, что в Николаеве корабль «Святая Ольга» повредил антенну, когда проходил под разведенным Ингульским мостом.