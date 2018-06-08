В Киеве в парке ромы закидали камнями экологов

В Киеве в Голосеевском парке ромы, которые разбили там лагерь, закидали камнянми пришедших с проверкой экологов.

Видео обнародовала на своей странице в Facebook националистическая организация С14.

По словам активистов, «СБУ сейчас давит на эколога, что он выдумал нападение».

«Мы все видим на видео. СБУ и МВД самое время искать цыганских баронов и останавливать грабежи, мошенничество, торговлю наркотиками, вырубки лесов и загрязнения парковых зон. Экологов и граждан крайними не сделаете», — говорится в сообщении.

Напомним, 7 июня в Киеве в Голосеевском парке националисты разгромили очередной лагерь ромов.