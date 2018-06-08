На Николаевщине за сутки 17 раз горели сухая трава, сено, камыш и мусор - огонь охватил 4,6 га

За прошедшие сутки, 7 июня, в Николаевской области 17 раз возникали пожары сухой травы и мусора.

Об этом сообщают в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

Так, в Николаеве и Витовском, Березнеговатском, Арбузинском, Николаевском, Новобугском, Новоодесском и Кривоозерском районах горело более 4,6 гектар сухой травы, сена, камыша и мусора.

Отмечается, что сложность тушения спасателями заключалась в быстром распространении огня.

Напомним, что ранее в Николаеве неизвестный поджег Балабановский лес, спасатели потушили пожар.