В Николаеве девушка упала в пятиметровый колодец при попытке спасти собаку

В Николаеве в четверг вечером, 7 июня, девушка упала в пятиметровый колодец при поптыке спасти свою собаку.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Госслужбы чрезвычайных ситуаций в Николаевской области.

О происшествии в микрорайоне Большая Корениха спасателям сообщили в 18:22.

На место прибыла дежурная смена аварийно-спасательной части аварийно-спасательного отряда специального назначения ГУ ГСЧС в Николаевской области. Девушке 1996 года рождения показалось, что якобы ее собака упала в колодец с питьевой водой. Поэтому она решила броситься на помощь животному и по неосторожности сама упала в него.

Спасатели с помощью специального приспособления «косынка» вытащили пострадавшую на поверхность и передали врачам. Девушку с незначительными повреждениями и переохлаждением госпитализировали в медицинское учреждение.

Напомним, на Николаевщине мужчина, спасая пса, упал в колодец – обоих доставали спасатели.