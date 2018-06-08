В Новой Одессе люди заблокировали в сессионном зале депутатов, проголосовавших за спорный вопрос о школе

В Новой Одессе 8 июня группа из 30 человек заблокировала на сессии Новоодесского районного совета депутатов, которые проголосовали за то, чтобы сделать Ульяновскую школу филиалом Сухоеланецкой.

Об этом сообщает издание «Мой город».

Напомним, что ранее протестующие перекрыли трассу с требованием не объединять школы. Родители учеников отмечают, что Ульяновская школа новая, а Сухоеланецкая старая и находится в аварийном состоянии.

«После того, как депутаты проголосовали за утверждение положения об Ульяновском филиале Сухоеланецкой общеобразовательной школы, люди, перекрывающие с утра трассу, заблокировали сессионный зал. Они требовали депутатов отменить только что принятое решение, аргументируя тем, что их дети не смогут нормально учиться. Кроме того, по словам родителей, Сухоеланецкая школа находится в аварийном состоянии».