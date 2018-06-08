В Николаеве в реке утонул мужчина, который прыгал в воду с пирса на Намыве

В Николаеве в пятницу, 8 июня, утонул мужчина, который прыгнул с пирса в реку.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщили в Главном управлении Госслужбы чрезвычаных ситуаций в Николаевской области.

О происшествии на пляже в микрорайоне Намыв спасателям сообщили очевидцы в 14:33. По их словам, мужчина прыгнул в воду с пирса, но так и не вынырнул обратно.

На место выехали сотрудники ГСЧС, которые начали поиски мужчины. Спасатели привлекли группу водолазов, которые осмотрели дно реки. Через время, в 15:55, они нашли тело утонувшего мужчины и доставили на берег. Погибшему на вид около 25 лет.

На месте происшествия работали сотрудники ГСЧС, полиции и медики.