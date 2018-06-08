В Николаеве иномарка на проспекте сбила мужчину – пешеход оказался пьян

В пятницу, 8 июня, в Николаеве на проспекте Центральном, в районе его пересечения с улицей 8-го Марта автомобиль «Toyota Camry» сбил человека на пешеходном переходе.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Автомобиль двигался по проспекту со стороны улицы Рюмина в сторону стадиона. По словам очевидцев, водитель иномарки не успел затормозить перед пешеходом, который внезапно решил перебежать дорогу. Водитель автомобиля зацепил мужчину левым задним крылом, после чего тот упал на землю. В патрульной полиции отметили, что пешеход был в состоянии сильного алкогольного опьянения.

В результате ДТП пострадал мужчина в возрасте около 40 лет, его с травмами неизвестной степени тяжести госпитализировала карета скорой медицинской помощи. Также в результате аварии на проспекте Центральном, от рынка в сторону стадиона образовалась пробка.

Напомним, ранее в Николаеве автомобиль на пешеходном переходе сбил женщину и девочку-подростка.