На Николаевщине цистерна врезалась в «Волгу» – в результате ДТП серьезно пострадала женщина

В Николаевской области, в районе села Семеновка Арбузинского района утром 9 июня столкнулись грузовик-цистерна «Mercedes» и автомобиль «Волга».

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщили очевидцы.

По данным отдела коммуникации полиции Николаевской области, точная картина случившегося на «киевской» трассе пока неизвестна. В результате ДТП «Волга» получила сильный удар в борт и вылетела в кювет. Пострадала пассажирка «Волги», ее госпитализировали с предварительным диагнозом перелом ног. На месте происшествия работают сотрудники полиции.

«Легковой автомобиль «Волга», в котором находилось четыре человека, съехал в кювет. В результате ДТП пострадала 62-летняя пассажирка. Спасатели с помощью гидравлического инструмента деблокировали ноги женщины, которые зажало изуродованными элементами автомобиля. На карете скорой помощи ее госпитализировали в медицинское учреждение в Арбузинку. Другие пассажиры не пострадали», - сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

Напомним, что ранее на Николаевщине задержали водителя, который сбил женщину и сбежал.