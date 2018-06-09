В Ингульском районе Николаева ночью сгорели два автомобиля

В Николаеве ночью 9 июня в Ингульском районе случились два пожара автомобилей.

Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

Так, в 1:14 в службу спасения сообщили о пожаре автомобиля «Daewoo Lanos», припаркованного на улице Передовой. Спасатели погасили пожар на площади 10 кв.м.

Подобный случай был зарегистрирован уже почти под утро. От очевидцев поступила информация, что на улице Электронной горит грузовой автомобиль «Mercedes». Спасатели потушили огонь на площади 6 кв.м. Причины пожаров устанавливаются.

Напомним, ранее сообщалось, что в Вознесенске загорелся пассажирский автобус.