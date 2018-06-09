В Словении град размером с теннисный мяч разбил автомобили на парковке

Серьезный шторм прошел в Словении в пятницу после полудня, град величиной с теннисный мяч разбил автомобили и нанес другие серьезные убытки.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на издание «Vijesti».

Наихудшая ситуация была на границе с Хорватией, в провинции Бела Краина. Град разбил автомобили и крыши, уничтожил сельскохозяйственные угодья. Люди в социальных сетях публиковали фото последствий непогоды. Диаметр града, который шел 15-20 минут, достигал 8-10 сантиметров. По словам экспертов, это нетипичный шторм, который возникает несколько раз в год.

Напомним, что ранее в Великобритании зафиксировали 15 тысяч вспышек молний за четыре часа.