В Николаеве неизвестные залили красной краской офис партии «За життя»

В Николаеве 9 июня неизвестные залили красной краской фасад приемной партии «За життя».

Об этом на своей странице в Facebook написал представитель движения «Бугский Гард» Илья Зелинский.

Также на офисе написали требование освободить украинского режиссера Олега Сенцова, которого незаконно осудили и держат в тюрьме в России.

«Анонимные источники сообщили, что николаевский офис «За життя» поддержал акцию #freesentsov», - написал Зелинский.

Напомним, что ранее в Николаеве краской и монтажной пеной испортили банкомат «Сбербанка».