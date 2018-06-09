В Николаеве неизвестные залили красной краской офис партии «За життя»

В Николаеве 9 июня неизвестные залили красной краской фасад приемной партии «За життя».
Об этом на своей странице в Facebook написал представитель движения «Бугский Гард» Илья Зелинский.
Также на офисе написали требование освободить украинского режиссера Олега Сенцова, которого незаконно осудили и держат в тюрьме в России.
«Анонимные источники сообщили, что николаевский офис «За життя» поддержал акцию #freesentsov», - написал Зелинский.
Напомним, что ранее в Николаеве краской и монтажной пеной испортили банкомат «Сбербанка».