В Грузии в ущелье упал экскурсионный микроавтобус - пострадал 21 человек, еще трое погибли

В субботу, 9 июня, на перевале Гомбори в Грузии в ущелье упал экскурсионный микроавтобус со школьниками.

Об этом сообщает Сегодня, ссылаясь на Министерство здравоохранения Грузии.

В результате происшествия погибло три человека, среди которых один ребёнок. Пострадал 21 человек, из них 12 - ученики шестого класса. Их доставили в реферальный госпиталь города Телави.

По предварительной информации, водитель микроавтобуса не справился с управлением. Его доставили в управление полиции на допрос. В случае подтверждения вины, мужчине грозит до 10 лет тюрьмы. В МВД Грузии начали расследование произошедшего.

«Расследование ведется по 7-ой части статьи 276 Уголовного кодекса Грузии, что подразумевает нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта, что привело к гибели двух или более человек», – сообщили в МВД.

Ранее сообщалось, что в Греции упал в ущелье самолет: погибла супружеская пара из Украины.