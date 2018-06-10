В Житомирской области освободили двух лосей, которые застряли в глине

В Житомирской области 5 июня экологи помогли лосям, которые самостоятельно не смогли выбраться из каолиновой глины.

Об этом сообщили в Государственной экологической инспекции в Житомирской области.

Возле поселка Иршанск обнаружили двух лосей, которые провалились в каолиновую глину и не смогли самостоятельно выбраться из природной ловушки.

«Животные были обессилены от борьбы с природной стихией, однако тяжелое бремя в виде грязи смыли. Это позволило животным свободно передвигаться в естественной среде и вернуться в лоно природы», - сообщили в инспекции.

Напомним, что в Николаеве спасли двух лебедей, которые оказались в «ледовой ловушке».