В Польше разбился украинский легкомоторный самолет - нардеп-«радикал», который был на борту, попал в больницу

В результате аварии легкомоторного самолета в польском Жешуве в субботу, 9 июня пострадал нардеп от Радикальной партии Юрий Чижмарь.

Об этом сообщил в Facebook народный депутат Игорь Мосийчук.

«Сегодня в польском Жешуве разбился легкомоторный самолет, на борту которого находился наш коллега, народный депутат от Радикальной партии Олега Ляшко Юрий Чижмарь», — написал он.

Мосийчук сообщил, что пострадавший находится в больнице.

По данным СМИ в польском Жешуве в субботу разбился легкомоторный самолет, зарегистрированный в Украине.

Все три человека, находившиеся на борту, пострадали. Травмы одного человека были серьезными, и его доставили в больницу вертолетом службы спасения. Других двух забрала «скорая».

Напомним, что в ночь на 13 мая в одном из киевских ресторанных комплексов избили старшего сына народного депутата от «Оппозиционного блока» Нестора Шуфрича – Александра.