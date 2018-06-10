«Был слишком раздражен»: В Японии мужчина с ножом напал на людей в поезде, один погиб

В субботу, 9 июня, в Японии мужчина напал с ножом напал на пассажиров скоростного поезда, в результате чего один человек погиб, а еще два получили ранения.

Об этом сообщает NHK.

Отмечается, что поезд следовал из Токио в Асаку. После отправления один из пассажиров неожиданно начал размахивать ножом и напал на соседей по поезду. Одного мужчину он ранил в шею, который вскоре скончался в больнице. Также еще две женщины получили ранения.

Полиция задержала 22-летнего Иширо Кодзиму. На допросе задержанный рассказал, что не планировал нападения, но был слишком раздражен. В сумке мужчины нашли достаточно большое количество колюще- режущих предметов.

Ранее сообщалось, в Париже чеченец напал на прохожих с ножом. В результате нападения погиб мужчина.