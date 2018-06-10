В Одессе машина без водителя сбила трех женщин

В Одессе, 9 июня возле пляжа «Ланжерон» никем не управляемый автомобиль скатился со склона и сбил трех женщин.

Об этом сообщает УНИАН, ссылаясь на патрульную полицию Одессы.

По словам очевидцев, наезд на пешеходов был около 22:05, при этом в ведомстве не смогли уточнить, каково состояние пострадавших.

В частности, как отметил Святослав Лаврусенко, с горы скатилась припаркованная машина, которая не была поставлена на ручной тормоз, прямо на людей.

«Услышали сильный хлопок и крики, трое женщин оказались под колесами «Короллы». Она еще не остановилась, а тащила их по асфальту. Мы с другом были за метров пять, сразу побежали останавливать машину. Остановили, подбежали еще люди и стали помогать поднимать, чтобы вытащить женщин. Одна девушка в очень тяжелом состоянии. Скорая ехала минут 20-30. Хозяин авто не нашелся», - сообщил очевидец.

В Главном управлении Нацполиции произошедшее пока не комментируют.



Напомним, что в воскресенье, 10 июня в Вознесенске водитель грузовика совершил наезд на женщину, которая пересекала проезжую часть на нерегулируемом пешеходном переходе. В результате женщина погибла.