На частной вечеринке в США открыли стрельбу, пострадали семь человек

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В воскресенье, 10 июня,в Лос-Анджелесе на частной вечеринке произошла стрельба, в результате которой пострадало семь человек.

Об этом сообщает пресс-центр департамента пожарной охраны в Twitter.

Сообщается, что сообщение о происшествии поступило в 01:00 по местному времени. По предварительной информации департамента, пятеро людей получили огнестрельные ранение, а еще двое - ранение другого характера.

Возраст пострадавших не сообщается.

Ранее сообщалось, что в США мужчина в костюме Санта-Клауса открыл стрельбу на вечеринке.

Олена Мельниченко

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