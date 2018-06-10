В Днепре пьяный водитель спровоцировал ДТП и снес торговый киоск, есть пострадавшие

В воскресенье, 10 июня, в Днепре произошло крупное ДТП с пострадавшими.

Об этом сообщает «Информатор».

Авария случилась на улице Сухомлинского, 42, где столкнулись автомобили «Daewoo Lanos» и «Lada». В результате столкновения пострадали три человека.

Автомобиль «Daewoo Lanos» двигался по улице Сухомлинского со стороны проспекта Слобожанского, а «Lada» выезжала на улицу Сухомлинского, со второстепенной внутриквартальной дороги. По словам очевидцев столкновение произошло, когда «Lanos» пытался обогнать другой автомобиль. В результате ДТП «Lanos» отлетел на несколько метров и врезался в киоск.

В происшествии пострадали три человека: охранник ларька, покупатель, который стоял на улице и водитель «Lada». Их всех госпитализировали.

Предварительно установлено, что водитель «Lanos» был пьян. На месте ЧП мужчина отказался проходить тест на драггере и решил поехать в больницу.

Напомним, в Днепре автомобиль на скорости врезался в остановку – погибла женщина