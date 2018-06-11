В Средиземном море за сутки спасли более тысячи беженцев, среди них дети и беременные женщины

При проведении нескольких спасательных операций в Средиземном море за сутки спасли 1101 беженца, среди них почти 150 детей и 11 беременных женщин.

Об этом сообщает «Немецкая волна».

Неправительственные организации SOS Méditerranée и «Врачи без границ», а также итальянская береговая охрана сообщили о спасении 629 беженцев.

«Одна из резиновых лодок, на которой передвигались беженцы, разорвалась, в результате чего беженцы попали в воду. После спасения 229 человек, спасатели забрали на борт судна Aquarius еще 400 беженцев, которых до этого спасла итальянский береговая охрана. Среди спасенных были 123 несовершеннолетних без сопровождения, 11 детей и семь беременных женщин», - говорится в сообщении.

Их доставили в Италию на кораблях немецких благотворительных организаций Sea-Eye и Sea-Watch.

Тем временем марокканская береговая охрана сообщила о спасении 472 беженцев, которые также передвигались на лодках от северного побережья Африки в Европу. Среди спасенных - 28 женщин, 27 несовершеннолетних и трое маленьких детей. Марокканская сторона не уточнила происхождения спасенных.

По данным агентства по охране внешних границ ЕС Frontex из Ливии в Италию, несмотря на значительное сокращение потоков беженцев, в 2017 году прибыли около 120 тысяч мигрантов.

Напомним, ранее в Венеции под смех и крики толпы утонул беженец.