В Николаева в квартире многоэтажного дома обнаружены трупы двух женщин

Днем в воскресенье, 10 июня, в квартире 9-этажного жилого дома по улице Колодезной, 13 а, обнаружены два женских трупа.

Об этом сообщают Новости N.

Так, в трехкомнатной квартире на седьмом этаже были обнаружены тела двух женщин. Трупы лежали на полу, в разных комнатах, находящихся напротив.

Также в квартире находилась хозяйка квартиры - женщина пенсионного возраста и двое ее сыновей, старший из которых проживает в этой же квартире. Именно он, по информации издания рассказал, что произошло.

«По его словам, он проснулся утром, якобы пошел покормить маму и обнаружил, что «его девочки» мертвы. После этого он позвонил брату. Приехавший брат оценил ситуацию и вызвал полицию. Отметим, что звонок на телефон 102 поступил после 16.00. Если верить словам мужчины, что он обнаружил трупы еще утром, то не совсем понятно, почему звонок в полицию поступил только к вечеру», - говорится в сообщении.

По словам соседей, в квартире, где обнаружены трупы, проживали пожилая женщина, частично парализованная после инсульта и ее старший сын Олег, который приехал к матери лет десять назад из Кировограда.

Что же касается женщин, чьи трупы были обнаружены в квартире, то это родные сестры - одна 1965 года рождения, вторая - 1971. Олег привез их с собой из Кировограда, и они жили вместе с ним. Все трое, по словам соседей, злоупотребляли спиртным. Ни одна из женщин не являлась официально женой Олега.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа Центрального райотдела полиции.

Напомним, что в Николаеве 27 февраля в съемной квартире в доме на улице Шоссейной (Фрунзе) обнаружили тела умерших мужчины и двух женщин.