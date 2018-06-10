В Николаеве столкнулись «Mitsubishi» и «Daewoo» – один из водителей погиб

В воскресение, 10 июня, в Николаеве на проспекте Героев Украины в районе парка Победы произошло ДТП с участием автомобилей «Mitsubishi Pajero» и «Daewoo Lanos», водитель последнего погиб.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ» с места события.

В управлении патрульной полиции редакции сообщили, что автомобили двигались во встречном направлении: «Mitsubishi» – в сторону Соляных, а «Daewoo» – в сторону центра города. По предварительной информации, «Lanos» выехал по полосу встречного движения.

В результате столкновения от полученных травм погиб водитель «Lanos». Что касается пассажиров «Mitsubishi Pajero», то в нем ехала семья. После столкновения ребенка госпитализировали в больницу.

Автомобили получили значительные механические повреждения.

На месте происшествия работают сотрудники патрульной полиции и спасатели.

Движение автомобилей затруднено.

Напомним, недалеко от этого места в мае 2015 года в ДТП погиб офицер 79-й ОАЭМБр Артур Кошапов. Внедорожник, которым управлял майор, врезался в зерновоз - травмы, полученные военным оказались несовместимыми с жизнью.