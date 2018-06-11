На Николаевщине разыскивают пропавших из санатория трех воспитанниц интерната

Полиция разыскивает трех учениц интерната, которые ушли из оздоровительного центра в селе Рыбаковка Березанского района.

Об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

В полиции отмечают, что воспитанницы Очаковской школы-интерната самовольно покинули территорию детского оздоровительного центра «Орленок» в Рыбаковке 10 июня около 20:30 и до настоящего времени в центр не вернулись.

Оглы Диана Валерьевна 2002 г.р. Приметы: рост 160 см, худощавого телосложения, волосы темные длинные, была одета в синие джинсовые шорты и черную футболку.

Краснова Олександра Петровна, 2003 г.р. Приметы: рост 160 см, худощавого телосложения, волосы русые длинные, была одета в синие джинсовые шорты и черную футболку.

Кулешова Светлана Владимировна 2001 г.р. Приметы: рост 170 см, худощавого телосложения, волосы короткие, крашеные, белое, была одета в синие джинсовые шорты и черную футболку.

Правоохранители обращаются с просьбой к гражданам, которые могут помочь установить местонахождение разыскиваемых и владеют информацией, полезной для следствия, сообщить в Березанский ОП Очаковского ОП ГУНП в Николаевской области по адресу: 57400, улице Центральная, 43, пгт Березанка, Николаевская область, телефоны: (05153) 2-13-67, 0964348758, 0954359209 или 102.

Оглы Диана Валерьевна Краснова Олександра Петровна Кулешова Светлана Владимировна

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