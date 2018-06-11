После смертельного ДТП в Николаеве вся семья из «Mitsubishi Pajero» попала в больницу – полиция ищет свидетелей столкновения

Всех участников смертельного ДТП на проспекте Героев Украины в Николаеве, которые находились в салоне «Mitsubishi Pajero», госпитализировали в медучреждение.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Госслужбы чрезвычайных ситуация в Николаевской области.

Как известно, на проспекте Героев Украины в районе парка Победы вечером 10 июня столкнулись внедорожник и «Daewoo Lanos» – водитель легковушки погиб на месте ДТП.

«Двух пассажиров «Mitsubishi Pajero», женщину 1978 г.р. и ребенка 2016 г.р., а также водитель, мужчина 1976р.н., госпитализированы в медицинские учреждения», – говорится в сообщении.

В то же время в отделе коммуникаций Главного управления Нацполиции в Николаевской области также обращаются к гражданам, которые владеют какой-либо информацией об обстоятельствах дорожно-транспортного происшествия, или могут предоставить записи с видеорегистраторов, которые зафиксировали указанную автопроисшествии, обратится по адресу: Николаев, улица Спасская, 12. или звонить 498-395, 063-048-39-38, 102.

По данному факту следователи начали уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 286 УК Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами», санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.